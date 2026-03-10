نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: طيران الشرق الأوسط شريان أساسي لإمداد لبنان بالأدوية

قام رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) جو غريّب، برفقة رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، بزيارة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط الأستاذ محمد الحوت، وذلك لإطلاعه على حاجات مستوردي الأدوية في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار تأمين الإمدادات الدوائية إلى لبنان بما يضمن استقرار السوق وتلبية حاجات المرضى اللبنانيين، حيث تم توجيه الشكر إلى الأستاذ محمد الحوت وإلى شركة طيران الشرق الأوسط على الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على وصل لبنان بالخارج، ولا سيّما من خلال إعطاء الأولوية لشحن الأدوية على متن رحلات الشّركة.وأكّد المجتمعون أنّ شركة طيران الشرق الأوسط تشكّل اليوم شريانًا أساسيًا لإمداد لبنان بالأدوية، وأنّ الدور الذي تقوم به يساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الدوائي وضمان استمرارية توافر الأدوية في السوق اللبناني.كما شدّد رئيس النقابة على أهمية استمرار هذا التعاون بما يخدم مصلحة المرضى في لبنان ويحافظ على انتظام سلسلة الإمداد الدوائي في مختلف الظروف.