مصدر رسمي للـLBCI: زيارة قائد الجيش إلى باكستان كانت مقررة منذ أكثر من شهر من أجل البحث في التعاون العسكري بين البلدين والعلاقة في هذا المجال قديمة وأبرز معالمها كان بيع طائرات الميراج اللبنانية لباكستان في العام 2000

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