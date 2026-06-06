مصدر رسمي للـLBCI: ضباطا في الجيش اللبناني يخضعون دوريا لدورات تدريبية في باكستان

مصدر رسمي للـLBCI: الزيارة لن تشهد على هامشها أي لقاءات مع أي مسؤولين إيرانيين قد يتواجدون هناك

مصدر رسمي للـLBCI: الزيارة لن تشهد على هامشها أي لقاءات مع أي مسؤولين إيرانيين قد يتواجدون هناك

مصدر رسمي للـLBCI: زيارة قائد الجيش إلى باكستان كانت مقررة منذ أكثر من شهر من أجل البحث في التعاون العسكري بين البلدين والعلاقة في هذا المجال قديمة وأبرز معالمها كان بيع طائرات الميراج اللبنانية لباكستان في العام 2000