معلومات للـLBCI: سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض تواصلت منذ الصباح مع مسؤولين في الخارجية الأميركية عقب تواتر معلومات عن تصعيد إسرائيلي

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ترامب لـ"إن بي سي": سنعمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب إذا توصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب وإن لم نتوصل لاتفاق فسنزيد من إضعاف الجيش الإيراني حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان