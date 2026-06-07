حزب الله: تصدينا بصاروخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء النبطية

التالي

ترامب لـ"إن بي سي": إيران لم توقع اتفاقا معنا بعد لأن الأمر بالغ الصعوبة بالنسبة لها والتوصل لاتفاق مع إيران يتطلب بعض الوقت فنحن نتحدث عن 47 عاما اعتادت خلالها التصرف على هواها