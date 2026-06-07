ترامب لـ"إن بي سي": إيران لم توقع اتفاقا معنا بعد لأن الأمر بالغ الصعوبة بالنسبة لها والتوصل لاتفاق مع إيران يتطلب بعض الوقت فنحن نتحدث عن 47 عاما اعتادت خلالها التصرف على هواها

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