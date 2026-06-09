إدارة معلومات الطاقة الأميركية: نتوقع استئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الربع/3 من العام الحالي ولا نتوقع ارتفاع حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل حرب إيران قبل أوائل 2027

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