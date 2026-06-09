وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخي في سماء نهاريا بدون إنذار مسبق

سي إن إن عن مصدر مطلع: مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأميركية

سي إن إن عن مصدر مطلع: مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأميركية

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: نتوقع استئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الربع/3 من العام الحالي ولا نتوقع ارتفاع حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل حرب إيران قبل أوائل 2027