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عون: هدف المفاوضات استعادة الدولة ومنع أي وصاية على لبنان

أخبار لبنان
2026-06-10 | 07:42
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عون: هدف المفاوضات استعادة الدولة ومنع أي وصاية على لبنان
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عون: هدف المفاوضات استعادة الدولة ومنع أي وصاية على لبنان

رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون أنه "من واجبات رؤساء البلديات والمجالس البلدية خدمة قراهم ومدنهم، والامل في ان تسنح الظروف من اجل وضع اللامركزية الإدارية على طريق التنفيذ بعدما ادت الحرب الى عرقلة العديد من الملفات".

وأكد الرئيس عون، خلال لقاءه وفد بلديات قضاء كسروان الفتوح، أن "ما عاناه لبنان على مدى خمسين عاماً من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن ان ينتهي بين ليلة وضحاها، ونحن نعمل اليوم على تعزيز دور الدولة في مختلف القضايا".

وشدد على أن "الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها، بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأي كان، اكان من خلال سلطة وصاية او من خلال تفاوض احد باسمنا".

وقال: "نحن أصحاب قرار ولبنان دولة ذات سيادة وبلد له كيانه ومقدراته، وشعبه الذي لطالما كانت له اسهاماته في نهضة العديد من البلدان، باستطاعته اليوم الاسهام في إعادة اعمار ونهضة بلاده".

وأوضح عون أنه "ممنوع العودة الى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الامر الذي لا نقبله".

ولفت الى أن "هناك الكثير من الدول التي نرحب بمساعداتها من دول الخليج الى الدول الأوروبية وغيرها، لكن شرطنا عدم التعاطي بشؤوننا الداخلية بهدف تحقيق مصالح هذه الدول الخاصة".

وأكد عون أنه اخذ قرار المفاوضات، "وسأكمل فيه حتى النهاية لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وله كيانه وسيادته، وانطلاقاً من قناعتي في ان الحروب لا تحقق أي نتيجة الا الخسارات التي يشترك فيها الجميع".






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