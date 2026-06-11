الرئيس جوزاف عون اطّلع من وزير الطاقة والمياه جو صدي على واقع تغذية الكهرباء والمراحل المتقدمة التي بلغها استجرار الطاقة والكهرباء وعرض الوزير صدي تفاصيل التأخير في تفريغ الباخرة Basilis L

من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم

من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم

رويترز عن مصادر أمنية: مقتل 22 على الأقل في تحطم هليكوبتر عسكرية في كشمير في باكستان