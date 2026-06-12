الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق: ما يُتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات وتوجُّهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس توسيعها أو الانخراط فيها

الشرع: ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحاً كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحاً أبرزها قضية نحو 1.4 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم

الشرع: ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحاً كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحاً أبرزها قضية نحو 1.4 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم

النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: حزب الله دخل إلى الحكومة استنادًا إلى بيان يقوم على القبول بحصر السلاح ولا تهاون في ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي حتى الخط الأزرق والموضوع لا يحتمل أي مناورات شأنه شأن مسألة حصر السلاح