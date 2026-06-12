الشرع: ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحاً كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحاً أبرزها قضية نحو 1.4 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم

بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل

بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل

الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق: ما يُتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات وتوجُّهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس توسيعها أو الانخراط فيها