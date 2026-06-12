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o
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ترامب يعيد نشر منشور لعراقجي على إكس يقول فيه إن مذكرة تفاهم مع أميركا لم تكن أقرب من أي وقت مضى
آخر الأخبار
2026-06-12 | 11:44
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ترامب يعيد نشر منشور لعراقجي على إكس يقول فيه إن مذكرة تفاهم مع أميركا لم تكن أقرب من أي وقت مضى
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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