الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل تحسبا لتسلل طائرات معادية

رئيس حزب الكتائب اللبنانية شدد على أهمية وحدة اللبنانيين في هذه المرحلة

رئيس حزب الكتائب اللبنانية شدد على أهمية وحدة اللبنانيين في هذه المرحلة

ترامب يعيد نشر منشور لعراقجي على إكس يقول فيه إن مذكرة تفاهم مع أميركا لم تكن أقرب من أي وقت مضى