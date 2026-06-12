الجيش الإسرائيليّ: منذ دخول وقف إطلاق النار قُتل أكثر من 1,300 عنصرًا لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قُتل أكثر من 1,300 عنصرًا لحزب الله في عدة مناطق".



كما أعلن أنّ "أكثر من 10 قادة ميدانيين من حزب الله قُتلوا خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانوا يتولّون قيادة عناصر المنظمة وإدارة القتال ضد القوات الإسرائيلية".



وأوضح أن من بين القادة البارزين قائد وحدة "نصر" المدعو الحاج سلامة والمدعو مهدي بزي وأشرف سلوم.



كما أوضح أنه خلال أقل من 12 ساعة، "قام الجيش بقتل قائد منطقة الشقيف المدعو ناصر شقير، وخلفه المدعو أحمد سبليني، الذي شغل سابقًا منصب نائبه وتم تعيينه بديلًا له".



ومن أبرز القادة الميدانيين في حزب الله:



• قائد منطقة بنت جبيل المدعو علي عباس

• قائد منطقة صور المدعو كميل يونس

• قائد منطقة الحجير المدعو فؤاد موسى

• قائد منطقة جبشيت المدعو حسين سلامي

• قائد منطقة الخيام المدعو علي حايك

• قائد منطقة قانا المدعو مسلم حرب.