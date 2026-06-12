رئيس حزب الكتائب اللبنانية شدد على أهمية وحدة اللبنانيين في هذه المرحلة

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا، مع بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، في الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجه البلاد على مختلف المستويات، إضافة إلى سبل تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني.



وشدد الجميّل على أهمية وحدة اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.



وأكّد أنّ التمسك بالشراكة الوطنية وتعزيز التضامن بين جميع أبناء الوطن يشكلان الركيزة الأساسية لمواجهة الأزمات وإعادة بناء الدولة على أسس السيادة والإصلاح والاستقرار.



كما نوّه بالدور الوطنيّ، الذي تضطلع به الكنائس والمؤسسات الروحية في ترسيخ قيم العيش المشترك والحفاظ على التنوع الذي يميّز لبنان.