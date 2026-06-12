النائب جبران باسيل لـ #جدل : وقف إطلاق النار عبارة عن اعتراف من الجانب الإيرانيّ والأميركيّ أنّ الحرب لا ترجمة سياسية لها أو نتيجة ناجحة وما نعيشه الآن هو رفض الطرفين لهذه النتيجة

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باسيل لـ #جدل : أدخلونا في حرب كنّا في غنى عنها ومصالح أميركا وإسرائيل مشتركة ومتقاربة في شأن لبنان فلا يخبرنا أحد أنّ لإسرائيل لا أطماع توسّعية في لبنان إذا استطاعت القيام بذلك