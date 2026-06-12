باسيل لـ #جدل : أدخلونا في حرب كنّا في غنى عنها ومصالح أميركا وإسرائيل مشتركة ومتقاربة في شأن لبنان فلا يخبرنا أحد أنّ لإسرائيل لا أطماع توسّعية في لبنان إذا استطاعت القيام بذلك

باسيل لـ #جدل : ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في الجنوب ليس منطقة منزوعة من السلاح بل منطقة غير قابلة للعيش وهذا النهج يدلّ على هدف إسرائيل بالتوسّع

باسيل لـ #جدل : ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في الجنوب ليس منطقة منزوعة من السلاح بل منطقة غير قابلة للعيش وهذا النهج يدلّ على هدف إسرائيل بالتوسّع

النائب جبران باسيل لـ #جدل : وقف إطلاق النار عبارة عن اعتراف من الجانب الإيرانيّ والأميركيّ أنّ الحرب لا ترجمة سياسية لها أو نتيجة ناجحة وما نعيشه الآن هو رفض الطرفين لهذه النتيجة