ترامب: السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز وكثير منها محمل بالنفط وهي تسلك الطريق الجنوبي وهو آمن ومحمي ونظيف تماما وهناك مسارات أخرى للملاحة

الخارجية الإيرانية تؤكد أنه سيتم فرض بدلات لقاء خدمات بحرية على السفن في هرمز

الخارجية الإيرانية تؤكد أنه سيتم فرض بدلات لقاء خدمات بحرية على السفن في هرمز

إيران تؤكد أن على الولايات المتحدة أن تضمن وقف الحرب في لبنان في إطار الاتفاق