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ترامب: السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز وكثير منها محمل بالنفط وهي تسلك الطريق الجنوبي وهو آمن ومحمي ونظيف تماما وهناك مسارات أخرى للملاحة
آخر الأخبار
2026-06-15 | 09:17
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ترامب: السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز وكثير منها محمل بالنفط وهي تسلك الطريق الجنوبي وهو آمن ومحمي ونظيف تماما وهناك مسارات أخرى للملاحة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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