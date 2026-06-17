بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق وواشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا

التالي

بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق وإيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا