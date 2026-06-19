رئيس الحكومة نواف سلام من جامعة سيدة اللويزة - زوق مصبح: بناء مستقبل لشباب لبنان يبدأ باستعادة الثقة بدولتهم لا بل باستعادة الدولة نفسها لتستعيد ثقة أبنائها واستعادة الدولة لا تعني العودة إلى إدارةٍ بيروقراطية مترهلة ولا إلى مؤسّسات منهكة

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام: الدولة التي نريد إعادة بنائها ليست دولة في مواجهة المجتمع بل دولة في خدمته وليست دولة فئة أو طائفة أو منطقة بل دولة جميع اللبنانيين