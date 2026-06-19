رئيس الحكومة نواف سلام: الدولة التي نريد إعادة بنائها ليست دولة في مواجهة المجتمع بل دولة في خدمته وليست دولة فئة أو طائفة أو منطقة بل دولة جميع اللبنانيين

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام: إن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق بعنوان واحد أو بإجراء منفرد فهذا لا يتم بنصف مسار بل بمسار متكامل يقوم على ركيزتين متلازمتين الإصلاح وبسط سيادة الدولة