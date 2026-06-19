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رئيس الحكومة نواف سلام: الدولة التي نريد إعادة بنائها ليست دولة في مواجهة المجتمع بل دولة في خدمته وليست دولة فئة أو طائفة أو منطقة بل دولة جميع اللبنانيين
آخر الأخبار
2026-06-19 | 12:02
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رئيس الحكومة نواف سلام: الدولة التي نريد إعادة بنائها ليست دولة في مواجهة المجتمع بل دولة في خدمته وليست دولة فئة أو طائفة أو منطقة بل دولة جميع اللبنانيين
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