رئيس الحكومة نواف سلام: إن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق بعنوان واحد أو بإجراء منفرد فهذا لا يتم بنصف مسار بل بمسار متكامل يقوم على ركيزتين متلازمتين الإصلاح وبسط سيادة الدولة

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رئيس الحكومة نواف سلام: لا إصلاح حقيقياً في ظل دولة عاجزة عن إنفاذ قوانينها وقراراتها على كامل أراضيها ولا سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسّساتها من الداخل بفعل الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة