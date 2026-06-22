نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضرورياً لحماية سكان الشمال وجميع مواطني الدولة

الجميل: لن تتحرر الأرض ولن يعود الاستثمار والاقتصاد طالما سلاح الميليشيات قائم في لبنان

الجميل: لن تتحرر الأرض ولن يعود الاستثمار والاقتصاد طالما سلاح الميليشيات قائم في لبنان

بالاسماء ملفات أحكام الإرهاب الغيابية في طرابلس تفتح في سياق البحث عن اقرار العفو العام (اخبار اليوم)