الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بالاسماء ملفات أحكام الإرهاب الغيابية في طرابلس تفتح في سياق البحث عن اقرار العفو العام (اخبار اليوم)

أخبار لبنان
2026-06-22 | 09:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بالاسماء ملفات أحكام الإرهاب الغيابية في طرابلس تفتح في سياق البحث عن اقرار العفو العام (اخبار اليوم)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بالاسماء ملفات أحكام الإرهاب الغيابية في طرابلس تفتح في سياق البحث عن اقرار العفو العام (اخبار اليوم)

في وقت تتسارع وتيرة التنسيق الرسمي القضائي - القانوني بين بيروت ودمشق حيث يستعد لبنان لتسليم الدفعة الثانية من المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في شباط الفائت، يبدو ان هذا الملف يسلك مسارا واحدا، في حين تتشعب منه ملفات لا تقل اهمية وفي مقدمها اللبنانيين الذي ناصروا الثورة السورية، في المرحلة السابقة، وحوكموا على نواياهم...

وفي موازاة تعثر اقرار قانون العفو العام، كشفت مصادر نيابية طرابلسية مواكبة عن إعادة البحث والتدقيق ببعض الأحكام الغيابية الصادرة بحق متهمين بجرائم إرهاب في طرابلس، خصوصاً الذين وُجهت لهم تهم "مناصرة الثورة السورية" (ما بين الـ  2011-2014 ) من دون ثبوت تورطهم بقتال الجيش اللبناني.

وقالت المصادر لوكالة "اخبار اليوم" إن إعادة النظر بهذه الملفات يستند إلى عدة أسباب قانونية منصوص عليها في أصول المحاكمات الجزائية ويمكن تلخيصها.

رأت المصادر النيابية أن إعادة التدقيق ضرورية لضمان أن لا يشمل العفو مرتكبي جرائم دموية، وفي الوقت نفسه لا يُبقي أحكاماً مشددة على من لم يثبت قتاله.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

ملفات

أحكام

الإرهاب

الغيابية

طرابلس

البحث

اقرار

العفو

العام

(اخبار

اليوم)

LBCI التالي
الجميل: لن تتحرر الأرض ولن يعود الاستثمار والاقتصاد طالما سلاح الميليشيات قائم في لبنان
لجنة المال تقر "الإقامة الذهبية" للمستثمرين غير المقيمين وتمنح مخاتير لبنان 5% من الطابع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-30

اجتماع نيابي - روحي في دار فتوى طرابلس: تأكيد ضرورة إقرار قانون العفو العام وتشكيل لجان لمتابعة الملف

LBCI
خبر عاجل
2026-05-06

معلومات للـLBCI: اجتماعٌ يُعقد بين الكتل النيابية وعدد من النواب المستقلين لتأليف لجنة نيابية تجتمع الجمعة لتذليل العقبات المتبقية أمام إقرار قانون العفو العام والمتمثّلة بخفض مدد السنوات السجنية والأحكام وإدغام العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-21

الاعتراضات أجّلت إقرار قانون العفو العام إلى أجل غير مسمى

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-20

خلف للـLBCI: تفعيل المادة 108 ضروري لرفع الظلم والتعاطف لا يبرر إقرار العفو العام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:58

نتانياهو: القوات الإسرائيلية تملك "حرية كاملة" في القيام بعمليات في جنوب لبنان لمنع التهديدات

LBCI
أخبار لبنان
12:29

مجلس القضاء الأعلى حدد ٥ أيلول موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية

LBCI
أمن وقضاء
12:18

قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت

LBCI
أخبار لبنان
12:06

فريد البستاني والوزير البساط للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق القوانين والإسراع بإقرار قانون حماية المستهلك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-04-09

وزير الاقتصاد: يُحيل 29 شركة وجهة مخالفة إلى النيابة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
خبر عاجل
2026-06-17

نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
10:56

أعمال تعبيد في الأشرفية ورأس النبع اعتباراً من الثلاثاء من دون قطع الطرقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
12:19

لبن إمّو وغراتان البطاطا... وصفتان تجمعان النكهات التقليدية واللمسة العصرية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:59

فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:42

مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار

LBCI
أخبار دولية
05:05

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا

LBCI
أخبار دولية
14:58

الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة

LBCI
أخبار دولية
13:35

إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:01

انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه

LBCI
أمن وقضاء
06:31

جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
02:20

هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
08:08

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي

LBCI
خبر عاجل
14:16

صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:55

فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود

LBCI
أخبار لبنان
05:10

إطلاق نداء لإنقاذ لبنان: للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية... ودعمٌ كامل لها في التفاوض المباشر

LBCI
أمن وقضاء
02:24

أمن الدولة يوقف مطلوباً مشتبه بتورطه في جريمة قتل في عكار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More