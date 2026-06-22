الجميل: لن تتحرر الأرض ولن يعود الاستثمار والاقتصاد طالما سلاح الميليشيات قائم في لبنان

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن "لن تتحرر الأرض ولن يعود النازحون ولن تتم إعادة الإعمار ولن يعود الاستثمار والاقتصاد طالما هناك سلاح الميليشيات موجود على أرضنا، وبقاء سلاح حزب الله هو العائق أمام عودة لبنان إلى سكة النهوض وهو الشرط لاستعادة سيادة الدولة".



وقال الجميل إن "إيران أدخلت لبنان إلى ملف المفاوضات الأميركية-الإيرانية لأنها تريد الاحتفاظ بهذه الورقة، وهي التي أدت إلى احتلاله ولم تكن يومًا تحمي لبنان، وهي اليوم تحاول إنقاذ ما تبقى من عسكر حزب الله لاستخدامهم من جديد".



وأضاف أن "ما تحاول إيران القيام به عبر الـMOU هو الحفاظ على جماعتها في لبنان وليس على لبنان".



وفي الشأن الداخلي، شدد الجميل على أن "الجيش اللبناني اليوم لديه مسؤولية أولاً في السياسة، وعلينا إظهار أن هناك دولة في لبنان لا تتكلم فحسب بل تفعل".



وأشار إلى أن "لبنان قدّم في هذه الحرب عشرة أضعاف ما قدّمته إيران، وقاليباف برّر إرسال أموال إيرانية إلى حزب الله من خلال قوله إن "لبنان يضحي من أجل إيران أكثر مما تضحي إيران نفسها"".



وأوضح الجميل أن "إيران لا تدفع ثمن صراعات غيرها بل تدافع عن نفسها، لكن ما علاقتنا بهذه القضية؟"



ولفت إلى أن "شيعة لبنان يعيشون أكبر نكبة منذ تأسيس لبنان لليوم... "كرمال شو"".



وقال: "نعدكم أن تكون هذه خاتمة أحزاننا، ولن نقبل بالعودة إلى الوراء، ووحدة السياديين الداخلية متينة، ولن نعيش ببلد الحروب والدماء والقتل".



وأضاف: "لنطوِ هذه "الفزيعة السورية"، فالرئيس السوري أكد مرارًا ألا دخول للجيش السوري إلى لبنان، وعلينا انتظار نتائج المفاوضات الأميركية-الإيرانية واللبنانية-الإسرائيلية باعتبارها أولوية، ويجب السماح لهذا المسار بأن يأخذ مجراه".