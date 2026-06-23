وكالة فارس نقلًا عن مصدر عسكريّ: عدد معين من السفن سيُسمح لها بعبور مضيق هرمز يوميًا والعدد يتغيّر يوميًا وفقًا للظروف

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