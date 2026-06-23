الرئيس الأميركيّ: وافقنا على رفع الحصار البحريّ بناء على تنازلات إيرانية

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إبقاء السفن كلّها في مواقعها، لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر في مضيق هرمز.



وأوضح أنّه لو لم توافق إيران على عمليات التفتيش النوويّ لما كان هناك المزيد من المفاوضات.



وقال: "وافقت إيران بشكل تام وكامل على المستوى الأعلى من عمليات التفتيش النوويّ لفترة طويلة في المستقبل".



ولفت إلى أنّه وافق على رفع الحصار البحريّ عن إيران بناء على تنازلات إيرانية كبيرة بينها السماح بعمليات التفتيش النوويّ.



وأكّد ترامب أنّ المحادثات مع إيران تسير على ما يرام.



وكشف عن أنّ الأموال التي سيفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية حصريًا من أميركا مثل الذرة والقمح وفول الصويا.



كما كشف عن أنّ الأموال التي تفرج عنها وزارة الخزانة في شأن إيران تدخل في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن.



وقال ترامب: "إعادة فرض الحصار على إيران غير مرجحة في هذه المرحلة إلى حد كبير".

وأشار إلى خروج 19 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز الاثنين.