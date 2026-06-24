طقس صيفيّ معتاد ولا موجات حر قريبًا

يؤثر ‎طقس معتاد ورطب قليلاً على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة.

ولا تغيّر كبير في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، فيما الرطوبة المرتفعة نسبيا مما يؤدي الى تشكل سحب خفيفة فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً بعد الظهر

-الحرارة : بين ٢٢ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا بسبب الضباي

- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس :

مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

الجمعة :

مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س