وزير خارجية عُمان: الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاجتماع الوزاري الخليجي بحث اليوم مع وزير الخارجية الأميركي ملفات إقليمية وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاجتماع الوزاري الخليجي بحث اليوم مع وزير الخارجية الأميركي ملفات إقليمية وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

العراق: ما يثار عن التلويح بإنهاء عضويتنا في أوبك لا يعكس موقفنا الرسمي