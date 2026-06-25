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العراق: ما يثار عن التلويح بإنهاء عضويتنا في أوبك لا يعكس موقفنا الرسمي

أكدت وزارة النفط العراقية أن ما يثار بشأن تلويح البلاد بإنهاء عضويتها بمنظمة أوبك لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية.



وأوضحت الوزارة أن العراق يؤكد باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء.