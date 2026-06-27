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وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع

أخبار لبنان
2026-06-27 | 12:48
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وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع
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وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع

أكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ الاتفاق الذي وقع أمس مع الولايات المتحدة ولبنان يعد حدثًا تاريخيًا وإنجازًا سياسيًا وأمنيًا مهمًا لإسرائيل.

ولفت إلى أنّ من شأنه أن يغير الواقع الأمنيّ على الحدود الشمالية.

وقال إنّ إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف.

وأوضح كاتس أنّ المنطقة الأمنية ستكون خالية من السكان ومن البنى التحتية لحزب الله.

وقال: "سنحافظ على حرية العمل العسكريّ لإحباط أي تهديد على جنودنا وسكان البلدات الشمالية".

وأضاف: "لا إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيليّ قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان".

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