النائب بلال عبدالله للـLBCI: أي تصعيد على الجبهة الإميركية الإيرانية سندفع ثمنه في لبنان وإسرائيل تنتظر وهي غير متسرعة للسلام

النائب بلال عبدالله للـLBCI: نحن مع أن تفاوض الدولة على المصلحة الوطنية اللبنانية ونحن مع مفاوضات واشنطن منذ اليوم الأول بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة ولكن لا يمكن القول إننا فصلنا وضعنا بالكامل عن الوضع الإقليمي الدولي

النائب بلال عبدالله للـLBCI: نحن مع أن تفاوض الدولة على المصلحة الوطنية اللبنانية ونحن مع مفاوضات واشنطن منذ اليوم الأول بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة ولكن لا يمكن القول إننا فصلنا وضعنا بالكامل عن الوضع الإقليمي الدولي

النائب بلال عبدالله للـLBCI: بعد الحربين الأولى والثانية لا ننكر أنه آن الأوان لعودة الجميع إلى الدولة اللبنانية وأن نترفع عن كل الإنقسامات الداخلية ومن بينها السلاح لكننا لم نشهد كلامًا واضحًا عن الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب