النائب بلال عبدالله للـLBCI: نحن مع أن تفاوض الدولة على المصلحة الوطنية اللبنانية ونحن مع مفاوضات واشنطن منذ اليوم الأول بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة ولكن لا يمكن القول إننا فصلنا وضعنا بالكامل عن الوضع الإقليمي الدولي

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