رئيس الطائفة الإنجيلية القس جوزيف قصاب أكد لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعم أبناء الطائفة لمواقفه الوطنية وللخيارات التي اتخذها حفاظاً على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ولا سيما في القرى والبلدات الجنوبية المحتلة

إيران: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر

إيران: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر

رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI: في هذه اللحظة يجب أن نصر على الوحدة الداخلية وعلى اتفاق الطائف وحزب الله أصر على ربط لبنان بإسلام آباد