إيران: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن الرئيس مسعود بزشكيان القول إنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران، وذلك بعدما أدى الاتفاق مع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيماويات.ووقعت إيران والولايات المتحدة اتفاقا موقتا هذا الشهر تمهيدا لتسوية الصراع بينهما.