رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI: في هذه اللحظة يجب أن نصر على الوحدة الداخلية وعلى اتفاق الطائف وحزب الله أصر على ربط لبنان بإسلام آباد

رئيس الطائفة الإنجيلية القس جوزيف قصاب أكد لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعم أبناء الطائفة لمواقفه الوطنية وللخيارات التي اتخذها حفاظاً على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ولا سيما في القرى والبلدات الجنوبية المحتلة

رئيس الطائفة الإنجيلية القس جوزيف قصاب أكد لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعم أبناء الطائفة لمواقفه الوطنية وللخيارات التي اتخذها حفاظاً على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ولا سيما في القرى والبلدات الجنوبية المحتلة

النائب بلال عبدالله للـLBCI: نحن مع أن تفاوض الدولة على المصلحة الوطنية اللبنانية ونحن مع مفاوضات واشنطن منذ اليوم الأول بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة ولكن لا يمكن القول إننا فصلنا وضعنا بالكامل عن الوضع الإقليمي الدولي