إشكال وادي جيلو: 6 إصابات نتيجة التضارب

سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليًا إلى الدوحة

سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليًا إلى الدوحة

بزشكيان: نهجنا تجاه "التفاخر غير المعقول والتهديدات التي لا أساس لها" يتمثل في الاعتماد على العقلانية والكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرار وعلى "الدفاع الحاسم والشجاع" عند التحرك