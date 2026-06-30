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الخارجية الإيرانية: نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم

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2026-06-30 | 12:42
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الخارجية الإيرانية: نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
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الخارجية الإيرانية: نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم

 
 
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