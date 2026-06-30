عيسى الخوري: "أميركا ستكون المراقب والوسيط بين لبنان وإسرائيل لتنفيذ الملحق الأمني بينهما"

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "الحكومة تدعم كل عمل قام به الوفد المفاوض العسكري والسياسي، وتثمن كل الخطوات التي قام بها أعضاء الوفد وأوصلت الى اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه الاسبوع الماضي".



وقال لبلومبرغ الشرق إن "هناك كباشاً غير معلن بين لبنان وايران لأن تدخّلها بالشأن اللبناني الذي اصبح واضحا ومباشرا وهدفه الاساسي الحفاظ على سلاح حزب الله".



وأضاف: "الإيرانيون يريدون أن يبقى الحزب وسيلة ضغط على إسرائيل بينما هدف الدولة اللبنانية العمل على تسليم سلاحه اليها لتصبح هي باسطة سلطتها الشرعية على كامل الاراضي اللبنانية وصاحبة القرار بالحرب والسلم".



وأوضح الوزير عيسى الخوري أن "الإسرائيليين وللحفاظ على أمن الحدود مع لبنان يطلبون أن يسلم حزب الله السلاح إلى الجيش اللبناني. والمؤسف أن هناك تقاطعاً بين أهداف إسرائيل وهدف الدولة اللبنانية الذي يتعارض مع هدف دولة مفروض أن تكون صديقة للبنان وهي إيران".



ولفت الى أن الملحق الأمني يحدد الإطار الذي على أساسه سيكون هناك تسليم لمناطق تسيطر عليها إسرائيل للجيش اللبناني بالتنسيق مع طرف ثالث وهو أميركا التي ستكون مراقباً ووسيطاً بين إسرائيل والجيش اللبناني".



وقال: "سوف يؤدّي تنفيذ الملحق بالكامل إلى انسحاب الإسرائيليين من لبنان وتسليم المناطق للجيش شريطة أن يكون حزب الله سلم سلاحه".