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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل والجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فورا
آخر الأخبار
2026-06-30 | 16:08
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل والجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فورا
*
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