هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل والجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فورا

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