أمين السر العام للحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: جنبلاط قال إنه يجب أن يكون للمفاضوات هدفًا نهائيًا والهدف النهائي يجب أن يكون قائمًا على الإنسحاب والإعمار وعودة الأهالي والأسرى وكل ذلك مرفق بعنوان أساسي وهو حصر السلاح

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