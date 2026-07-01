المدير العام لمصرف الإسكان مرحّبًا بقرار الإمارات: نأمل في أن يشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون

رحّب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان.



واعتبر، في بيان، أنّ هذه الخطوة تشكّل محطة إيجابية ومهمة في مسار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وأكد حبيب أنّ القرار يعكس عمق العلاقات اللبنانية – الإماراتية، ويفتح آفاقًا واعدة لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية في لبنان، سيّما في ظل الحاجة إلى إعادة تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.



وأشار إلى أنّ عودة الأشقاء الإماراتيين والخليجيين إلى لبنان تحمل دلالات معنوية واقتصادية كبيرة، نظراً إلى دورهم التاريخي في دعم الاقتصاد اللبناني ومساهمتهم الفاعلة في تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية.



وأعرب عن أمله في أن يشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون، بما يعزّز الثقة بلبنان ويعيد تأكيد مكانته كوجهة سياحية واستثمارية مميزة في المنطقة.