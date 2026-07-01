فانس: لبنان وإسرائيل يجريان حوارًا مباشرًا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر

أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال مقابلة مع برنامج The Michael Knowles Show، أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارًا مباشرًا "بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر"، معتبرًا أن الطرفين "يسيران، إلى حدٍّ كبير، في اتجاه متقارب".



وقال فانس إنه "إذا تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني-إسرائيلي والاتفاق الذي وُقِّع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون "احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها".