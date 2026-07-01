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الرئيس السوريّ يسمّي آخر سبعين عضوًا في مجلس الشعب الانتقاليّ

أخبار دولية
2026-07-01 | 05:55
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الرئيس السوريّ يسمّي آخر سبعين عضوًا في مجلس الشعب الانتقاليّ
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الرئيس السوريّ يسمّي آخر سبعين عضوًا في مجلس الشعب الانتقاليّ

سمّى الرئيس السوريّ أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقاليّ، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية، على أن يعقد المجلس الإثنين المقبل أولى جلساته، بعد إطاحة الحكم السابق.
     
وتلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمّد طه الأحمد أسماء الأعضاء السبعين المعينين بموجب مرسوم رئاسيّ. 

وقال الأمين العام للمجلس محمّد حمزة شموط إن الأعضاء السبعين يتوزعون بين 55 رجلًا و15 امرأة، بينهم 13 معتقلًا سابقًا في سجون نظام الرئيس بشار الأسد.

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