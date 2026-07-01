قاليباف: طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها لا سيما البنود المتعلقة بلبنان

في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاجتماعات الجارية مع الولايات المتحدة تقتصر على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشدداً على أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها، ولا سيما البنود المتعلقة بلبنان.



واعتبر أن المذكرة تُثبت، من وجهة نظره، فشل الولايات المتحدة وإسرائيل، متهماً تل أبيب بمحاولة عرقلة تنفيذها عبر تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان.



وفي المقابلة نفسها، أعلن قاليباف أن إيران استعادت وتيرة تصدير النفط بعد رفع الحصار عن موانئها، مؤكداً أن الصادرات تجاوزت أربعين مليون برميل، بعدما توقفت بالكامل خلال فترة الحصار الأميركي.



وقال إن طهران تضع الدبلوماسية في صدارة أولوياتها، لكنها لا تزال مستعدة لخيار الحرب إذا اقتضت الظروف.