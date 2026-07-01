رئيس الجمهورية بحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات الراهنة

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وعرض معه التطورات الراهنة لبنانياً وإقليمياً، لاسيما الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في لبنان في ضوء صيغة الاطار التي تم التوصل اليها نتيجة المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن.



وفي هذا السياق، اكد رئيس وزراء اليونان دعم بلاده لصيغة الاطار وللمواقف التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.



وأشار إلى استعداد اليونان لمساعدة لبنان لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها وذلك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال دعم الجيش اللبناني حيث أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني في هذا الصعيد.



وشكر الرئيس عون الرئيس ميتسوتاكيس على المواقف التي تتخذها اليونان لدعم لبنان على مختلف الصعد منوهاً بالعلاقات اللبنانية اليونانية التاريخية.