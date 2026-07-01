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ترامب في شأن إيران: تجرى اجتماعات جيدة جدًا ونمضي في المحادثات بشكل جيدًا جدًا
آخر الأخبار
2026-07-01 | 08:40
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ترامب في شأن إيران: تجرى اجتماعات جيدة جدًا ونمضي في المحادثات بشكل جيدًا جدًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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