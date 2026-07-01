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مدعي عام التمييز يلتقي عباس وموسى

أخبار لبنان
2026-07-01 | 08:15
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مدعي عام التمييز يلتقي عباس وموسى
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مدعي عام التمييز يلتقي عباس وموسى

بحث النائب العام التمييزيّ القاضي أحمد رامي الحاج في مكتبه في قصر العدل مع السفير المصري علاء موسى مسائل مشتركة.

كما استقبل السيد ياسر عباس مسؤول الملف الفلسطيني في لبنان وسوريا وبحثا في شؤون قضائية ذات اهتمام مشترك.

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