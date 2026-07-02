سامي الجميل من قصر بعبدا: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران تستخدمها كلما دعت الحاجة

الجميل: ثنائي الرئيس عون والرئيس سلام هو ثنائي لم نر مثله منذ 36 عاما وهذه فرصة تاريخية وعلينا أن نحتضنهما ونكون يدا واحدة معهما

الجميل: ثنائي الرئيس عون والرئيس سلام هو ثنائي لم نر مثله منذ 36 عاما وهذه فرصة تاريخية وعلينا أن نحتضنهما ونكون يدا واحدة معهما

سامي الجميل من قصر بعبدا: الوقت اليوم ليس مناسبا للمعارك والاحاديث الجانبية ونحن بحاجة لان نكون يدا واحدة ويجب ان ننتهي اولا من موضوع الحرب والسلاح والاحتلال